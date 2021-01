Landschapsfotografie tip: ga eens op pad met een vast brandpunt

De meeste fotografen gebruiken een zoom objectief. Dat is wel zo handig. Maar dat zoomen kan ook tegen je werken, of zelfs gemakzuchtig. Ga eens op pad met een vast brandpunt. Het zal je verplichten om op een heel andere manier je landschap te bekijken.



Gebruik jij altijd een zoom objectief voor je landschapsfotografie? Dan is dat heel begrijpelijk. Het geeft je de mogelijkheid om je beeldhoek te veranderen, en zo opbouw van je landschapsfoto te beïnvloeden. Een zoom objectief brengt veel mooie mogelijkheden voor je fotografie.



Tegelijkertijd kan een zoom objectief je ook beperken in je creativiteit. Dit komt omdat je zoveel keuze hebt in brandpunt. Het geeft je weliswaar de mogelijkheid om je de verhouding van je onderwerp en achtergrond helemaal naar wens te krijgen, maar het dwingt je niet tot het op een andere manier bekijken van een landschap.