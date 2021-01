Landschapsfotografie tip: gebruik doorkijkjes

Een uitgestrekt landschap kan prachtig zijn. Maar de ontdekking van dat landschap is misschien nog veel mooier. Stel je het moment voor dat het zich aan je blik ontvouwd, een ontdekking die het eerste wow moment geeft. Gebruik doorkijkjes om dat gevoel in de foto terug te vinden.



Het is net als een verhaal dat zich ontvouwd. Je loopt over een pad en maakt de bocht. Net voor de je bocht door bent krijgt je een eerste glimp van een prachtig weids landschap, dat zich met elke volgende stap zich verder ontvouwd.



Het is de spanning, de opwinding, vlak voor dat moment dat je van het volle uitzicht kunt genieten. Zou het niet mooi zijn als je dat gevoel ook in een foto kunt vangen? Door gebruik te maken van een doorkijkje kan dat.