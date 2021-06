Landschapsfotografie tip: Pas op met groothoek en polarisatiefilters

Gebruik je te veel groothoek, zoals de 16mm op een full frame camera in dit voorbeeld, dan krijg je ongelijke polarisatie. Vooral met blauwe lucht is dit direct merkbaar.

Het resultaat is een ongelijke polarisatie over de foto heen. Dit valt echt goed op als je een blauwe lucht in de foto hebt. Pas daar dus goed mee op, want dit is heel moeilijk om in je nabewerking te corrigeren.Ik heb zelf de stelregel dat een 24mm objectief op een fullframe camera nog net kan. Bij een kortere brandpuntafstand ga je die ongelijke polarisatie zien. Heb je een cropcamera, corrigeer de brandpuntafstand dan voor jouw camera, want de beeldhoek is waar het om draait.Deze tip maakt deel uit van het boek De Landschapsbijbel, waarin ik 101 tips geef voor luisterrijke landschapsfoto's. Het boek, vol prachtige foto's, geeft je alle informatie die je nodig hebt om je eigen fantastische landschapsfoto te gaan maken.Heb je De Landschapsbijbel nog niet? Bestel deze dan via de bestelpagina en koop het het boek los, of in met aantrekkelijke korting in combinatie met een lidmaatschap voor Photofacts Academy.