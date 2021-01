Landschapsfotografie tip: Wees niet bang om weg te gooien

Het is eenvoudig om veel foto's te maken. Dat doen we allemaal. Verschillende composities, verschillende belichtingen, verschillende brandpunten.



Maar bewaar het niet allemaal op je harde schijf, en laat ze vooral niet allemaal aan de wereld zien. Wees niet bang om dat wat niet goed is weg te gooien.



Geheugen kost niets. Die kreet horen we vaak en in principe klopt dit. Een grote harde schijf kan duizenden en duizenden foto's bevatten, of dat nu in raw bestandsformaat is, of in het kleinere jpeg bestand. Dit stelt ons in staat om elke foto die we maken op te slaan en te bewaren.



Wanneer we fotograferen maken we al snel tientallen tot honderden foto's. Zet je camera maar eens in serie opnamen en voor je het weet heb je tien, twintig of meer foto's. Of je fotografeert een zonsondergang waarbij elke seconde misschien wel een mooiere foto oplevert.