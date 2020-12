Landschapsfotografie tip: zoom zowel met je voeten als je objectief

Het landschap is nu met een 50mm brandpunt gemaakt, op 4 meter afstand tot de stronk. Door de grotere afstand en het langere brandpunt is de stronk even groot in beeld gebleven. Vergelijk nu de grootte van achtergrond met de vorige foto.

De Landschapsbijbel, met 101 tips voor luisterrijke landschapsfoto's

Gebruik daarom beide methoden als je een zoom objectief gebruikt, of meerdere objectieven met een vast brandpunt gebruikt. Kies eerst hoe groot je het onderwerp beeld wilt hebben, en kijk dan hoeveel je van de achtergrond in beeld wilt hebben. Kies het brandpunt om de gewenste hoeveelheid achtergrond in beeld te krijgen, en verander dan de afstand tot je onderwerp om die op de gewenste grootte in de foto te krijgen.