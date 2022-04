Landschapsfoto's ter inspiratie

Landschapsfoto's maken is iets wat heel laagdrempelig is. Vaak hoef je niet eens ver weg om een mooie landschapsfoto te maken. Zeker als het licht mooi is, kan elke plek zijn eigen aantrekkingskracht hebben. Soms kan zelfs een simpel object in een landschap in het goede licht erg sfeervol zijn.



In dit artikel wil ik een serie foto's laten zien ter inspiratie. Ik ben daarvoor niet op zoek gegaan naar de fantastische ver weg locaties, maar gewoon rondom het huis. Foto's van plekken waar je misschien dagelijks langs komt, plekken die omringt zijn door bewoning, of wegen.



Ik wil je inspireren om ook dichtbij huis mooie foto's te gaan maken, gewoon door op pad te gaan. Te voet, of met de fiets. Dichtbij huis, waar je snel kunt zijn als de omstandigheden prachtig gaan worden.



Geniet van de foto's, en wees geïnspireerd. Het zou leuk zijn om te horen of je er inderdaad inspiratie uit hebt kunnen halen, en hoe. Laat het weten in een reactie onder dit bericht.