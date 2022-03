Menselijk element in een landschap, of toch niet?

Nando als globetrotter bij een waterval. Deze vertelt niet zozeer een verhaal, maar voegt een dimensie toe aan deze foto. Zie je hoe immens dit landschap is, hoe indrukwekkend?

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

In tegenstelling tot vroeger vind ik het nu niet zo erg meer om een menselijk element in mijn landschap beeld mee te nemen, maar onder voorwaarde dat het een toegevoegde waarde heeft. Het moet een verhaal vertellen, en niet een toevallig element zijn dat in de weg stond.Wat vind jij van een landschap met een menselijk element in beeld? Kan het een toegevoegde waarde zijn, of vind je het ongepast? Vertel het in een reactie onder dit bericht.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In het boek De Landschapsbijbel geeft landschapsfotograaf Nando Harmsen je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die hij de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heeft opgedaan.