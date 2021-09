Mist op de Brunssummerheide

Een paar weken geleden appte een kennis mij. Of ik zin had om in de vroege ochtend te gaan fotograferen op de Brunssummerheide. Dat wilde ik wel en we prikten een datum.



Natuurlijk zou het al dan niet doorgaan afhangen van het weer. Achteraf bleek de gekozen datum een schot in de roos.





Geen mist voorspeld

Tijdplan

Lenskeuze

Als ik de dag voor ons uitstapje naar de Brunssummerheide de weersvoorspelling bekijk zie ik geen redenen om de afspraak af te zeggen. In de ochtend zon, wat bewolking en nauwelijks wind.Omdat het dauwpunt net voor zonsopkomst lager is dan de voorspelde temperatuur op dat moment verwacht ik geen mist.Jammer maar het lijkt me goed om het gebied te gaan verkennen om later, op een moment met laaghangende mist, al precies te weten waar ik de foto wil gaan maken.Omdat ik tijdig aanwezig wil zijn maar aan de andere kant ook niet onnodig vroeg op wil staan maak ik een strak tijdplan.Om 5 uur op, half 6 mijn maatje oppikken, 6 uur op de parkeerplaats met nog een half uur de tijd om een geschikt standpunt te zoeken. Helaas verrijden we ons en zijn we 10 minuten later op de helling waar al een drietal fotografen ons voor zijn.De horizon kleurt al aardig oranje, maar wat nog veel mooier is, is de laaghangende mist. Blij verrast bekijk ik het landschap en de helling voor me.Waar ga ik staan? Boven aan de helling, ergens halverwege of bijna beneden? Beneden valt al af want dan sta ik anderen in de weg. Ik besluit iets af te dalen, net zover dat ik een paar struiken die op de helling staan, naast en niet voor me heb.Tevreden over het standpunt laat ik mijn rugzak op de grond glijden en breng ik mijn statief op hoogte.Ik kies voor de 28-75mm lens en krijg daarmee het landschap voor me meer dan voldoende breed in beeld. De wolken kleuren steeds meer oranje en de eerste vliegtuigstrepen dienen zich aan.Ik bedenk dat het te krappe tijdplan en het verkeerd rijden de druk nu opvoeren. Ik wil nog een grijsverloopfilter gebruiken en dat kost even wat tijd. Ondanks de poetsbeurt thuis zit er toch weer wat stof op het glas en dat moet er vanaf.Eindelijk ben ik zover. Als de compositie is bepaald, de instellingen gedaan en het grijsverloopfilter op de juiste hoogte gebracht, maak ik de eerste foto's van die ochtend.Ik weet nu al dat het in de nabewerking panoramafoto's gaan worden. De vliegtuigstrepen hoog in de lucht wil ik er liever niet op.