Neem wat vaker een polarisatiefilter mee

Meer: Landschapsfotografie
Neem wat vaker een polarisatiefilter meezondag 10 mei 2026, 12:24 door Nando Harmsen | 56x gelezen | 0 reacties
Een polarisatiefilter wordt vaak gebruikt om de lucht meer doortekening te geven. Maar gebruik het liever om reflecties en lichtschitteringen tegen te gaan. Neem het polarisatiefilter wat vaker mee.
Het polarisatiefilter, dat ook vaak ten onrechte een polaroidfilter genoemd wordt, zorgt voor een vermindering van lichtschitteringen. Daardoor worden kleuren warmer. En het maakt de lucht iets donkerder.
Een pola-filter werkt als het licht onder de juiste hoek komt. Op 90 graden werkt het filter maximaal, bij 0 graden helemaal niet. Voorkom daarom het gebruik bij (extreme) groothoek, want dan is het effect onregelmatig.
Vooral bij bladeren in het zonlicht en lichtreflecties in het water geeft een polarisatiefilter vaak meerwaarde. De foto gaat er soms helemaal anders uitzien. Dat kan ik proberen te omschrijven, maar een beeld vertelt veel meer.
Ik heb een aantal voorbeelden bij elkaar gezocht. Alle bewerkingen van de foto's met en zonder filter zijn exact hetzelfde. Je ziet dus puur het verschil wat een polarisatiefilter maakt. De eerste foto is zonder, de tweede mét het filter.
Je ziet duidelijk hoeveel verschil een polarisatiefilter kan maken. Het werkt echter niet altijd, het licht moet vanuit de juiste hoek komen. Bovendien kan een auto witbalans het effect 'maskeren' waardoor het effect bij het fotograferen niet goed te zien is.
Mocht je denken, dat kan ik in de nabewerking ook doen... Dat kan dus niet. Je verandert met het filter de richting van het licht, het is dus een fysieke verandering. Je kan het in de nabewerking een klein beetje simuleren, maar dat is dan ook alles.
Heb je polarisatiefilter? Gebruik het dan wat meer tijdens deze lente en zomer, en in de herfst natuurlijk. Maar bedenk wel, soms is het beter om het niet te gebruiken. Wees dus altijd kritisch.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 2 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
-
Reflecties beheersen met een polarisatiefilter
door Erik Nevels
-
3 redenen om geen polarisatiefilter te gebruiken
door Nando Harmsen
-
De Polar Pro Quartzline ND; het ideale ND-filter?
door Liesbeth van Asselt
-
4 toepassingen van grijs- en polarisatiefilters
door Michelle Peeters
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.983 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.