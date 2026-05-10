Neem wat vaker een polarisatiefilter mee





Je ziet duidelijk hoeveel verschil een polarisatiefilter kan maken. Het werkt echter niet altijd, het licht moet vanuit de juiste hoek komen. Bovendien kan een auto witbalans het effect 'maskeren' waardoor het effect bij het fotograferen niet goed te zien is.



Mocht je denken, dat kan ik in de nabewerking ook doen... Dat kan dus niet. Je verandert met het filter de richting van het licht, het is dus een fysieke verandering. Je kan het in de nabewerking een klein beetje simuleren, maar dat is dan ook alles.



Heb je polarisatiefilter? Gebruik het dan wat meer tijdens deze lente en zomer, en in de herfst natuurlijk. Maar bedenk wel, soms is het beter om het niet te gebruiken. Wees dus altijd kritisch.



