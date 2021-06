Twee manieren om een leeg landschap te voorkomen

Heb jij wel eens het probleem dat een landschap op de foto er minder indrukwekkend uit ziet dan het in werkelijkheid was? Dat je teleurgesteld naar je foto kijkt en je afvraagt wat je anders had moeten doen om het wel interessant te maken? Ik heb twee handige manieren om dit te doen.



Het is een van de meest gehoorde klacht van de landschapsfotograaf. Op de foto ziet het er niet zo mooi uit. Er zijn veel manieren om een foto veel interessanter te maken. Die manieren wil ik in dit artikel niet allemaal behandelen. Dan zou het een heel lang artikel worden.



Vaak wordt een ander tijdstip van de dag geadviseerd, met meer kleur in de lucht. Alleen heb je niet altijd die mogelijkheid ter beschikking. Dit kan wel als je elke dag eenvoudig naar die plek toe kunt, maar als je op vakantie, of een dagje weg bent, dan is dat vaak niet mogelijk.



Het komt dan neer op een betere compositie en beeldopbouw. Om dit uit te leggen neem ik een drietal foto's die ik van het dorp Marken heb gemaakt. Het kost mij twee uur om daar naar toe te reizen, dus ik kom er niet zo vaak. Die ene keer dat ik er was, was het natuurlijk een stralende dag.