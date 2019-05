17 Lightroom-tips voor het bewerken van Architectuurfoto's

13. Snel retoucheerpenseel

14. Retoucheerpenseel

Met Lightroom kun je vlekken verwijderen, maar het gaat makkelijker en beter in Photoshop. Klik met rechts op de foto of de miniatuur en kies. Klik in Photoshop in het lagenpalet op, zodat je tijdens het retoucheren de originele foto intact laat.Kies daarna het. Zorg dat boven de fotoaanstaat. Klik vervolgens op een vlek of schilder over een object dat je kwijt wilt en Photoshop regelt het voor je.Het snel retoucheerpenseel werkt volkomen automatisch. Wil je liever zelf bepalen hoe de foto gerepareerd wordt, dan kun je beter het gereedschapgebruiken. Werk ook nu weer op de aparte retoucheerlaag en zorg dat je boven de foto bij de optiekiest voorof voorKlik daarna eerst met ingedrukte Alt-toets op het bronmateriaal, dus een representatief stukje in de foto. Klik vervolgens op of schilder over de vlek of het object dat je kwijt wilt. Je kunt grotere objecten desnoods stap voor stap onzichtbaar laten verdwijnen.