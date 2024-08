Let op lijnen. Laat ze de juiste richting in gaan.

Ik zie vaak foto's van steigers voorbij komen. Die lopen exact verticaal de foto in. Ik vraag me dan af, is dat de juiste manier? Of kan het ook anders. Je hebt namelijk de vrijheid om de richting van lijnen in een foto te be´nvloeden.



Een steiger die het water in loopt is een veel gemaakte foto. De steiger staat vaak als een verticale lijn in de foto. Een foto heeft namelijk geen diepte. Iets wat van voor naar achteren loopt ziet er dan uit als een verticale lijn.