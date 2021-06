4 Tips voor Lightroom Classic voor ervaren gebruikers

Soms ken je iets al jaren, maar blijken er toch nog handigheden in te zitten die je nog nooit gebruikt had. Als je dan meekijkt bij iemand anders ontdek je soms handigheden waarvan je het bestaan niet wist. In dit artikel 4 van die handige tips voor het werken met Lightroom Classic.





1. Fijnafstellingen van de sliders

2. Snel het aanpassingspenseel resetten

3. Gebruik de sneltoetsen

4. Snel automatisch maskeren

Wanneer je met het aanpassingspenseel bezig bent wil je vaak snel schakelen tussen 'automatisch maskeren' en gewoon maskeren. Dat is een kwestie van een vinkje omzetten, dus dat lijkt eenvoudig genoeg.



Alleen moet je wel eerst terug naar het betreffende paneel. Een snellere manier is gewoon CTRL of Command ingedrukt houden. Dat schakelt je aanpassingspenseel vanzelf over naar de 'Automatisch maskeren'-stand.





Als je iets veel doet in Lightroom is het wel aan de sliders trekken. Soms kan het lastig zijn om met je muis of tablet een fijne aanpassing te maken. Gelukkig is daar een handigheidje voor.Druk, terwijl je met de muis over een slider hangt, op het pijltje omhoog of omlaag op je toetsenbord. Zo maak je een minuscule aanpassing. De exacte waarde is natuurlijk afhankelijk van de waarde van de slider. Bij belichting is het bijvoorbeeld 0,1 Ev.Wil je toch grotere wijzigingen? Gebruik dan de Shift-toets in combinatie met de pijltjes. Dan is de stap bij belichting 0,33 Ev.Regelmatig gebruik ik een aanpassingspenseel om even snel een aanpassing op een deel van het beeld uit te voeren. Lightroom onthoudt bij elk nieuw penseel dat je start de instellingen van de vorige keer dat je het aanpassingspenseel gebruikte.Vaak is dat handig, maar het is ook regelmatig zo dat je gewoon eerst alles op nul wilt zetten zodat je weer schoon kunt starten met een nieuwe aanpassing.Dubbelklik dan even op het woordje '' bovenaan het paneel. Hiermee reset je alle instellingen van het aanpassingspenseel. Dat scheelt een boel onnodig gesleep.Lightroom werkt ontzettend veel sneller als je gebruik maakt van de sneltoetsen. Er zijn er ontzettend veel en die kun je natuurlijk niet allemaal zomaar uit je hoofd leren. Zorg dus dat je de sneltoetsen opzoekt van handelingen die je vaak uitvoert.Ik heb ook een handig spiekbriefje voor je om een snelle start te maken met het gebruik van sneltoetsen. Er staat nogop, maar de sneltoetsen zijn onveranderd en werken gewoon nog steeds in de huidige versie.Ľ Download: Lightroom Classic sneltoetsen