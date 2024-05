5 fotobewerkingen voor portretfoto's met Lightroom Classic

In de basis is dit een lensfout. Tegenwoordig worden die meestal al automatisch in de camera gecorrigeerd, maar het kan je foto ook echt beter maken.



Ik voeg dan ook vrij standaard een subtiel vignet toe aan mijn foto's. Je vignet moet zo subtiel zijn dat het niet opvalt dat je het effect gebruikt hebt.



Je voegt een vignet toe door naar 'Effecten' te gaan en dan de hoeveelheid naar links te schuiven. Min 15 is vaak al genoeg.



Jouw portretfoto's bewerken als een pro?

