Lightroom Tip: Niet alleen je foto's en catalogus back-uppen

Indien je, zoals in mijn geval, een groot fotoarchief hebt van bijvoorbeeld meer dan 50.000 foto's, dan kan het handig zijn om, naast je Lightroom catalogus ook twee andere bestanden te back-uppen.



Het betreft hierbij de bestanden van de voorvertoningen van je foto's nl. 'Lightroom Catalog Previews.lrdata' en 'Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata'.



Bij het afsluiten van Lightroom heb je de mogelijkheid om een back-up van je catalogus te maken. Indien je deze catalogus per ongeluk verwijdert of als deze corrupt raakt of nog erger als je harde schijf crasht, ben je al je eerder uitgevoerde bewerkingen van je RAW-foto's kwijt.



Het is dus zaak om Lightroom zodanig in te stellen dat bijvoorbeeld 1 x per week een back-up van je catalogus te maken. Het veiligste is om dit te doen naar een andere locatie als waar je catalogus staat, bijvoorbeeld een externe harde schijf. Standaard plaatst Lightroom je catalogus in de map /afbeeldingen/lightroom/.





Tijdens het importeren van je foto's kun je aangeven in welk formaat je je voorvertoningen wil laten aanmaken maar ook of je zogenaamde slimme voorvertoningen wil aanmaken.