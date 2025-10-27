Maakt Lightroom Photoshop overbodig?

Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
maandag 27 oktober 2025, 22:11 door | 54x gelezen | 0 reacties

Voor eenvoudige fotobewerkingen is Lightroom heel geschikt. Wordt het ingewikkelder, dan is er Photoshop. De grens lijkt vager te worden. Is Photoshop nog wel nodig voor het bewerken van je foto's?

Er was een tijd dat Lightroom uitsluitend geschikt was voor de eenvoudige bewerkingen van je foto's. Witbalans, belichting, en de verdeling van de toonwaarden over het histogram was eenvoudig te veranderen.

Je had verscherping, curven, en manipulatie van de kleurenbalans. Werd de bewerking complexer, en wilde je lokale aanpassingen, dan was de overstap naar Photoshop noodzakelijk. Die tijd lijkt voor het grootste deel voorbij te zijn.

Met alle nieuwe functies lijkt Lightroom het gebruik van Photoshop bijna overbodig te maken. We hebben maskers ter beschikking en allerlei slimme mothoden voor het verwijderen van storende dingen. Er is ook panorama en HDR beschikbaar.

Hiermee lijken de bewerkingen in Photoshop overbodig te zijn geworden. Wanneer is het zinvol om toch Photoshop te gebruiken? Ik heb er een aantal op een rijtje gezet.

1. Complexe verwijderingen


De mogelijkheid tot het verwijderen van storende objecten in beeld is in Lightroom flink toegenomen. Over het algemeen werkt het heel goed, maar niet altijd. Zeker als objecten die je wilt verwijderen groot zijn is het resultaat niet altijd goed.

Nando photoshop storende elementen

In veel gevallen werkt het goed om mensen te verwijderen. Wordt het complexer, dan zal Photoshop uitkomst bieden.

Wordt het verwijderen van grote objecten complex, dan kan Photoshop veel meer mogelijkheden bieden. Zowel slimme als handmatige verwijderingen of veranderingen zijn heel uitgebreid en nauwkeurig.

2. Heel veel vlekken verwijderen


Om door te gaan over het verwijderen van objecten, sensorvlekken zijn storende vlekken die je niet wilt hebben. Enkele tientallen vlekken verwijderen is goed te doen in Lightroom. Hoe meer vlekken het worden, hoe trager het bewerken van die foto gaat.

Nando photoshop veel vlekken

Er zijn al veel vlekken weg, maar er zijn er nog vele tientallen om te verwijderen. Met deze aantallen is Photoshop een betere keuze.

Lightroom slaat een verwijdering op als een opdrachtregel: "Daar moet een cirkel met die diameter en die doezelaar toegepast worden en vervangen door die cirkel en doezelaar van die plek". Hoe meer van deze regels, hoe trager het wordt.

Photoshop werkt op pixelniveau. De pixels worden daadwerkelijk verandert, of in het geval van een laag, is het een laag waarin nieuwe pixels zitten. Er zijn geen opdrachtregels waardoor het bewerken van de foto niet langzamer gaat.

3. Eenvoudige focus stacking


Focusstacking is het samenvoegen van meerdere foto's waar op elke foto het focuspunt anders is. Hiermee kan je een oneindig grote scherptediepte krijgen, ongeacht het diafragma.

Nando photoshop focus stacking

Focus stacking in landschapsfotografie gaat perfect in Photoshop. Lightroom kan dit simpelweg niet.

Het samenvoegen van meerdere foto's voor focusstacking kan niet in Lightroom. Dus moet je uitwijken naar Photoshop. Voor de meer complexe focusstacking zoals bij macro is andere dedicated software misschien een betere keuze.

4. Perspectief correcties


Lightroom heeft wat eenvoudige perspectief correcties. Daarmee zijn enkele standaard correcties, en lenscorrecties goed uit te voeren. Worden de correcties wat complexer of onregelmatiger, dan is het niet langer mogelijk in Lightroom.

Nando photoshop perspectief

Photoshop biedt veel mogelijkheden tot automatische en handmatige perspectiefvertekeningen of vervormingen.

Photoshop biedt niet alleen een groter scala aan standaard perspectief correcties, het kan ook plaatselijk perspectief corrigeren. Het biedt bovendien legio mogelijkheden tot het vervormen van een beeld op elke gewenste manier.

5. Sterrensporen maken


Sterrensporen is heel specifiek. Het omhelst het stapelen van meerdere foto's met een overvloeimodus die alleen de lichtste pixels door de andere foto's laat komen. Lightroom biedt hier geen mogelijkheden voor.

Nando photoshop sterrensporen

Sterrensporen maken kan niet in Lightroom Daar heb je Photoshop voor nodig.

Met Photoshop kan je elk willekeurig aantal foto's op elkaar leggen en in elkaar laten overvloeien. Met de overvloeioptie 'Lichter' is het dan eenvoudig om sterrensporen te creëren.

6. Welke andere zijn er nog meer?


Er zijn nog meer fotobewerkingen die niet in Lightroom mogelijk zijn, en waar Photoshop voor nodig is. Denk aan het vervangen van een achtergrond of het stapelen voor het verwijderen van ruis.

Nando photoshop voorgrond vervangen

Foto's combineren kan niet in Lightroom. Bijvoorbeeld een voorgrond vervangen bij nachtfotografie als HDR niet mogelijk is. Daarvoor heb je Photoshop nodig.

Misschien weet jij nog enkele bewerkingen die niet mogelijk zijn in Lightroom, en waar Photoshop dan toch voor nodig is? Weet je er enkele, laat het weten in een reactie onder dit bericht.


Meer weten over Photoshop fotobewerking?


Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over Adobe Photoshop. Zoals bijvoorbeeld Photoshop voor Beginners, Photoshop voor Fotografen, Photoshop voor Gevorderden en Photoshop Lagen.

Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

