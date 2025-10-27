Maakt Lightroom Photoshop overbodig?

Voor eenvoudige fotobewerkingen is Lightroom heel geschikt. Wordt het ingewikkelder, dan is er Photoshop. De grens lijkt vager te worden. Is Photoshop nog wel nodig voor het bewerken van je foto's?



Er was een tijd dat Lightroom uitsluitend geschikt was voor de eenvoudige bewerkingen van je foto's. Witbalans, belichting, en de verdeling van de toonwaarden over het histogram was eenvoudig te veranderen.



Je had verscherping, curven, en manipulatie van de kleurenbalans. Werd de bewerking complexer, en wilde je lokale aanpassingen, dan was de overstap naar Photoshop noodzakelijk. Die tijd lijkt voor het grootste deel voorbij te zijn.



Met alle nieuwe functies lijkt Lightroom het gebruik van Photoshop bijna overbodig te maken. We hebben maskers ter beschikking en allerlei slimme mothoden voor het verwijderen van storende dingen. Er is ook panorama en HDR beschikbaar.



Hiermee lijken de bewerkingen in Photoshop overbodig te zijn geworden. Wanneer is het zinvol om toch Photoshop te gebruiken? Ik heb er een aantal op een rijtje gezet.





1. Complexe verwijderingen

De mogelijkheid tot het verwijderen van storende objecten in beeld is in Lightroom flink toegenomen. Over het algemeen werkt het heel goed, maar niet altijd. Zeker als objecten die je wilt verwijderen groot zijn is het resultaat niet altijd goed.