Maakt Lightroom Photoshop overbodig?maandag 27 oktober 2025, 22:11 door Nando Harmsen | 54x gelezen | 0 reacties
Voor eenvoudige fotobewerkingen is Lightroom heel geschikt. Wordt het ingewikkelder, dan is er Photoshop. De grens lijkt vager te worden. Is Photoshop nog wel nodig voor het bewerken van je foto's?
Er was een tijd dat Lightroom uitsluitend geschikt was voor de eenvoudige bewerkingen van je foto's. Witbalans, belichting, en de verdeling van de toonwaarden over het histogram was eenvoudig te veranderen.
Je had verscherping, curven, en manipulatie van de kleurenbalans. Werd de bewerking complexer, en wilde je lokale aanpassingen, dan was de overstap naar Photoshop noodzakelijk. Die tijd lijkt voor het grootste deel voorbij te zijn.
Met alle nieuwe functies lijkt Lightroom het gebruik van Photoshop bijna overbodig te maken. We hebben maskers ter beschikking en allerlei slimme mothoden voor het verwijderen van storende dingen. Er is ook panorama en HDR beschikbaar.
Hiermee lijken de bewerkingen in Photoshop overbodig te zijn geworden. Wanneer is het zinvol om toch Photoshop te gebruiken? Ik heb er een aantal op een rijtje gezet.
1. Complexe verwijderingen
De mogelijkheid tot het verwijderen van storende objecten in beeld is in Lightroom flink toegenomen. Over het algemeen werkt het heel goed, maar niet altijd. Zeker als objecten die je wilt verwijderen groot zijn is het resultaat niet altijd goed.
Wordt het verwijderen van grote objecten complex, dan kan Photoshop veel meer mogelijkheden bieden. Zowel slimme als handmatige verwijderingen of veranderingen zijn heel uitgebreid en nauwkeurig.
2. Heel veel vlekken verwijderen
Om door te gaan over het verwijderen van objecten, sensorvlekken zijn storende vlekken die je niet wilt hebben. Enkele tientallen vlekken verwijderen is goed te doen in Lightroom. Hoe meer vlekken het worden, hoe trager het bewerken van die foto gaat.
Lightroom slaat een verwijdering op als een opdrachtregel: "Daar moet een cirkel met die diameter en die doezelaar toegepast worden en vervangen door die cirkel en doezelaar van die plek". Hoe meer van deze regels, hoe trager het wordt.
Photoshop werkt op pixelniveau. De pixels worden daadwerkelijk verandert, of in het geval van een laag, is het een laag waarin nieuwe pixels zitten. Er zijn geen opdrachtregels waardoor het bewerken van de foto niet langzamer gaat.
3. Eenvoudige focus stacking
Focusstacking is het samenvoegen van meerdere foto's waar op elke foto het focuspunt anders is. Hiermee kan je een oneindig grote scherptediepte krijgen, ongeacht het diafragma.
Het samenvoegen van meerdere foto's voor focusstacking kan niet in Lightroom. Dus moet je uitwijken naar Photoshop. Voor de meer complexe focusstacking zoals bij macro is andere dedicated software misschien een betere keuze.
4. Perspectief correcties
Lightroom heeft wat eenvoudige perspectief correcties. Daarmee zijn enkele standaard correcties, en lenscorrecties goed uit te voeren. Worden de correcties wat complexer of onregelmatiger, dan is het niet langer mogelijk in Lightroom.
Photoshop biedt niet alleen een groter scala aan standaard perspectief correcties, het kan ook plaatselijk perspectief corrigeren. Het biedt bovendien legio mogelijkheden tot het vervormen van een beeld op elke gewenste manier.
5. Sterrensporen maken
Sterrensporen is heel specifiek. Het omhelst het stapelen van meerdere foto's met een overvloeimodus die alleen de lichtste pixels door de andere foto's laat komen. Lightroom biedt hier geen mogelijkheden voor.
Met Photoshop kan je elk willekeurig aantal foto's op elkaar leggen en in elkaar laten overvloeien. Met de overvloeioptie 'Lichter' is het dan eenvoudig om sterrensporen te creëren.
6. Welke andere zijn er nog meer?
Er zijn nog meer fotobewerkingen die niet in Lightroom mogelijk zijn, en waar Photoshop voor nodig is. Denk aan het vervangen van een achtergrond of het stapelen voor het verwijderen van ruis.
Misschien weet jij nog enkele bewerkingen die niet mogelijk zijn in Lightroom, en waar Photoshop dan toch voor nodig is? Weet je er enkele, laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Meer weten over Photoshop fotobewerking?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over Adobe Photoshop. Zoals bijvoorbeeld Photoshop voor Beginners, Photoshop voor Fotografen, Photoshop voor Gevorderden en Photoshop Lagen.
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
