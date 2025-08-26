Wanneer Lightroom en Photoshop niet meer samenwerkt

Meer: Lightroom Tips
Wanneer Lightroom en Photoshop niet meer samenwerktdinsdag 26 augustus 2025, 09:09 door Nando Harmsen | 100x gelezen | 0 reacties
Via Lightroom kan je een foto overzetten naar Photoshop. Dat is erg handig voor meer complexe bewerkingen. Maar met de laatste update van Lightroom kan dit soms wel eens misgaan. De foto opent niet in Photoshop. Wat nu?
Met de laatse update van Lightroom kan je tegen een probleem aanlopen. De foto opent niet langer in Photoshop. Dat is erg hinderlijk, of beter gezegd: ronduit frustrerend.
Op een of andere manier is er iets verandert met de manier hoe Lightroom met de locatie van de foto's omgaat. Waarom dat is, daar proberen we maar niet over te beredeneren. De oplossing is belangrijker.
Het probleem ligt in de naam van de folders/mappen op je computer. Als daar een apostrof of een ander vreemd leesteken in staat, dan weigert Lightroom om de foto over te zetten naar Photoshop.
De oplossing is dus simpel: verander de namen van de folders/mappen als er een apostrof of ander vreemd leesteken in staat. Zorg dat je dit ook in alle onderliggende mappen/folders doet. Controleer dit dus.
Zorg dat je bijvoorbeeld niet het woord "foto's" in de mappen/folders gebruikt, maar "fotos". Voorkom ook andere vreemde tekens en zelfs spaties. Alleen underscores _ en streepjes - 'mag' je gebruiken.
En het belangrijkste is, doe dit in het mappenpaneel van de Lightroom-bibliotheek. Alleen dan blijft de link naar de foto in Lightroom bestaan. Doe je dit in Verkenner of Finder, dan zal Lightroom de foto's kwijt zijn. Je moet dan alle mappen/folder is Lightroom gaan herstellen.
Ik heb zelf het probleem niet gehad. De reden is, dat ik geen voorstander van vreemde leestekens in mappen/folders ben. Ik gebruik ze dan ook nooit. Gebruik jij ze wel, overweeg dan om dit niet (meer) te doen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
