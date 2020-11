Met nieuwe ogen naar je eigen foto’s kijken in Lightroom? Dat doe je zo!

Een week na het exporteren van je foto's in Lightroom is het tijd ze eens op Instagram te posten. Alleen, die ene foto waar je uren aan gewerkt hebt, is plots echt spuuglelijk. Hoe voorkom je dat probleem?



We kennen het allemaal wel: We bewerken een foto, we zijn er tevreden van, maar komen dan weer later terug kijken en zien dat het echt niet is wat we willen.



Meer ervaren fotograferen weten ondertussen dat ze regelmatig even moeten pauzeren en met frisse ogen weer naar de foto's moeten kijken. In dit artikel leg ik graag enkele technieken uit die je daarbij kunnen helpen.





Light Out in Lightroom

Dit is veruit mijn favoriete technieken om de bewerkte foto's eventjes in een andere situatie te bekijken. Door op 'L' te duwen op je keyboard, maak je de modules rond je foto donkerder. Tweemaal tappen, maakt alles zwart.