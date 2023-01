Spelen met zwart-wit contrasten in Lightroom Classic

En dan het eindresultaat. Het is een heel andere foto geworden, een die ik vooraf niet bedacht had. Maar het bevalt me.

Meer weten over zwart-wit fotografie?

Hoe ver je gaat in je bewerking is aan jou, en het hangt af van je foto. Met dit artikel wil ik laten zien wat mogelijk is. Maak er alleen geen kermis van, met speciale effecten. Hou het simpel, en je beeld wordt veel sprekender.Er zijn natuurlijk uitzonderingen waarbij hoog contrast gewoon niet werkt. Ik denk dan aan een foto van een landschap in de mist. Of een foto met een uitgewassen uiterlijk. Maar bedenk in dat laatste geval, aan dat uitgewassen uiterlijk is een zwart-wit foto met een goed contrast voorafgegaan.Binnenkort starten de opnames voor een geheel nieuwe, up-to-date cursus over zwart-wit fotografie. De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen en behandelt alle aspecten van het maken van de mooiste zwart-wit foto's.Welke camera instellingen kun je het beste gebruiken, waar kijk je naar en hoe bepaal je wat werkt, en wat niet werkt? Hoe ga je aan de slag in je fotobewerkingsprogramma om het meest optimale contrast te behalen? Wat is het zone systeem, en hoe gebruik je het voor je zwart-wit foto's?Dat en nog meer komt aan bod in deze boeiende cursus. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer deze cursus online komt, neem dan een gratis proeflidmaatschap en ook na deze twee weken krijg je bericht als deze cursus live gaat.