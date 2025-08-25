10 Tips om het Orton-effect toe te passen

Het Orton-effect in een zonsondergang-foto. Het geeft een zacht en dromerig effect wanneer subtiel toegepast.

1. Ouderwetse manier: Twee afzonderlijke foto's maken

De traditionele manier geeft een duidelijk special effect. De nieuwerwetse manieren bieden de mogelijkheid om het veel subtieler toe te passen. Hierdoor springt het effect minder in het oog.Er zijn verschillende manieren hoe je het Orton-effect in je foto's kan toepassen. Hierin is niet één manier die beter is dan de andere. Persoonlijke voorkeuren en de gewenste uitstraling bepalen hoe je het gebruikt.Hou er even rekening mee dat ik Lightroom en Photoshop noem als software. Dit is even voor het gemak, want het kan ook met andere software die vergelijkbare opties bieden. Gebruik je andere software, vervang in je gedachte dan even de namen.Voor deze methode moet je twee foto's maken. Eén scherp, in focus. De andere onscherp. De mate van onscherpte kies je zelf door (handmatig) de focus te verleggen.