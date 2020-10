Wat zijn Lightroom plug-ins en wat heb je eraan?

Foto van Garett Mizunaka on Unsplash

Wat zijn plug-ins?

Waarom zou je ze gebruiken?

Welke plug-ins zijn er?

Plug-ins voor exporteren

Met deze plug-ins kun je de Lightroom-exportinterface gebruiken om afbeeldingen te verzenden naar bepaalde websites waar je online foto's kunt delen, naar bijvoorbeeld sociale netwerksites zoals Facebook of zelfs naar andere toepassingen, waarbij je bijvoorbeeld een foto direct per e-mail kunt versturen via je Gmail-account.

Plug-ins voor publicatie

Met de plug-ins voor publicatie kun je afbeeldingen uploaden naar websites voor het online delen van foto's, zoals Flickrģ en Facebook, en wel meteen vanuit de Lightroom-bibliotheek. Blijf steeds op de hoogte van nieuwe plug-ins voor publicatie.

WebgalerieŽn

De vele verbluffende sjablonen en stijlen zijn beschikbaar als plug-ins en breiden het aantal van en de variatie in HTML- en Adobe Flashģ Player-compatibele web galerieŽn uit, die u in de Lightroom Web-module kunt creŽren.

Plug-ins voor workflows

Werk je fotografietaken eenvoudiger en sneller af met plug-ins voor gespecialiseerde taken en specifieke stappen in uw workflow.

Plug-ins voor beeldbewerking

Dit zijn plug-ins die de foto bewerken. Het kan gaan om bijvoorbeeld het transparant maken van de achtergrond of om externe fotobewerkingssoftware.



Voorbeelden hiervan zijn:



ImageMagick

ImageMagick is een verzameling software programma's / bibliotheek waarmee je allerlei bewerkingen kunt loslaten op ťťn of meerdere foto's.



In mijn volgende blog wil ik het hebben over de combinatie van Lightroom en ImageMagick.



Timothy Armes van Photographers-Toolbox.com, zie de volgende paragraaf, en ondergetekende maken hier veelvuldig gebruik van.



Nik Collection



On1 plug-in voor Lightroom



Skylum Luminar plug-in

Plug-ins voor importeren

De "Photo list importer" is een voorbeeld hiervan. Op basis van een een lijstje met bestandsnamen, zoekt deze plug-in alle foto's in jouw catalogus en verzamelt deze in een verzameling".

Plug-ins voor metadata

Deze categorie bevat plug-ins voor het toevoegen van GPS informatie, van trefwoorden, voor het vertalen van trefwoorden, titels en beschrijvingen naar een andere taal, voor het controleren of je de essentiŽle metadata hebt ingevuld, voor het zoeken en vervangen van trefwoorden, enzovoorts.

Plug-ins voor allerlei klusjes

In deze categorie vallen alle overige plug-ins. Echter onderschat deze verzameling niet, want ze kunnen je enorm helpen en veel tijd besparen.

Plug-ins zijn stukjes externe software die nieuwe functionaliteiten toevoegen aan Lightroom. Dat kan heel handig zijn, omdat Adobe niet altijd alles ontwikkelt wat wij graag willen zien. Externe partijen kunnen daarom plug-ins maken.

Omdat ze nieuwe functionaliteit toevoegen aan Lightroom, waardoor je dingen kunt die Lightroom niet levert. Hierdoor bespaar je veel tijd en/of handwerk.

Andere plug-ins automatiseren handmatige taken wat de de kwaliteit verhoogd en de kans op menselijke fouten afneemt. Ze ondersteunen of optimaliseren jouw workflow.

Afgelopen maand werd ik gebeld of ik een plug-in wilde maken. Dit bedrijf kreeg heel veel foto's van producten. Deze foto's werden aangeleverd in een hoofdmap per product en daarbinnen mappen per type.

De klant wilde dat alle foto's automatisch als trefwoord het type kregen. Natuurlijk kun je dit met de hand doen. Selecteer een map, selecteer alle foto's en type in het trefwoord. Maar als het om heel veel producten gaat met ieder verschillende types, dan is dat ťťn heel veel werk ťťn ook foutgevoelig.

Enorm veel. Maar als we op de Adobe Lightroom website kijken dan zien we een aantal categorieŽn plug-ins.

De onderstaande categorie-indeling heb ik overgenomen van de Adobe support website:

Let op: de lijst op de Adobe website is maar een hele kleine greep uit alle plug-ins die er zijn.