Het Perfecte Plaatje; actiefoto's op het water en religieuze shoot

Winnende foto door Kees - f/20, 1/60s, 100 ISO

Religieuze shoot

Kees won met bovenstaande foto en was in mijn ogen de terechte winnaar (er had inderdaad in de nabewerking nog wel iets meer uitgehaald kunnen worden).Hij gebruikte een diafragma van f/20 om zo toch nog met lage sluitertijden te kunnen werken. Wat dat betreft is een scherpe opname vanuit een varende speedboat op snelheid bij slechts 1/60ste sluitertijd ook echt een knappe prestatie (of gelukstreffer).De tweede opdracht was het in beeld brengen van een religieus persoon. De foto moest een documentaire-stijl hebben. De BN'ers mochten op basis van de scores uit de eerste opdracht een keuze maken voor een bepaalde religie.Bij deze shoot was Ahmet Polat de expert die de kandidaten op weg hielp en uiteraard ook gastjury.Met een beoefenaar van het betreffende geloof als gids gingen ze op pad in Amsterdam om hun foto te maken. Ze gebruikte hierbij de Canon EOS M50 systeemcamera en konden een lichtsterke 50mm of de 15-45mm kitlens gebruiken.