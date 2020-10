Het Perfecte Plaatje; Corona en natte naaktshoot

Vanavond was alweer de derde uitzending van Het Perfecte Plaatje bij RTL4. Deze week mochten de BN'ers de anderhalve meter samenleving in beeld brengen én was het tijd voor de klassieker: de naaktshoot.





Anderhalve meter samenleving

De kandidaten kwamen samen in Den Haag voor een reportage shoot. Ze moesten voor de eerste opdracht de anderhalve meter samenleving vastleggen in een iconische foto.Fotograaf Jiri Büller kwam langs om tips te geven. Zijn voorkeur ging uit naar een niet in scene gezette foto, maar dat was voor de opdracht wel toegestaan.De BN'ers gingen op pad met de Canon EOS M50 . Deze compacte systeemcamera heeft voor dit type opdracht als voordeel dat het een lekker onopvallend cameraatje is. Dat is minder intimiderend dat een dikke spiegelreflex bij het fotograferen van vreemden.Als objectief konden ze de Canon EOS EF-M 15-45mm of de EF-M 55-200mm objectieven gebruiken.