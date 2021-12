Het Perfecte Plaatje: de finale 2021

Winnende foto van Frits en Patrick

f/22, 1/400s, 640 ISO en f/18, 1/640s, 1000 ISO

Fashion Bonaire

Beide kandidaten haalde voor de opdracht een 8 en kwamen dus gelijk uit. Persoonlijk vond ik de score voor beide foto's een beetje hoog. Het zijn prima foto's, maar als je het afzet tegen eerdere scores die gegeven zijn voor andere foto's...Leuk detail was natuurlijk dat Frits twee nep flamingo's gebruikt had voor zijn foto. Iets wat de jury totaal niet gezien had en dus goed gewerkt heeft. Overigens kun je hetzelfde zeggen van de foto van Patrick; zijn visser kwam speciaal voor hem opdraven en wierp zijn net meerdere malen uit voor de foto.De tweede opdracht was het maken van een high fashion badpak foto. Hiervoor kregen Frits en Patrick beide een model tot hun beschikking en ruim de tijd voor visagie, locatie zoeken en de shoot zelf.Het weer hielp niet echt mee die dag, want het was een aardig bewolkte dag. Ik denk dat er met een strakblauwe hemel hele andere beelden uitgekomen waren.Patrick was in het begin heel erg aan het stuntelen. Hij had niet echt een klik met zijn model en dat kwam zo te zien vooral doordat hij niet met haar communiceerde. Hij was niet tevreden over zijn foto's en ik denk dat het model daar zelf onzeker van werd. Goed om daar op te letten bij een een shoot.Frits schoot zijn foto's met de Canon EOS 90D en een 16-35mm f/4 objectief. Patrick maakte gebruik van een Canon EOS R6 voorzien van de RF 24-105 f/4