Het Perfecte Plaatje: de Finale (seizoen 5)

Winnende foto van Bibi - f/5.6, 0,6s, 100 ISO

Serie: Waddenlandschap

Bibi won deze opdracht met haar foto. Ik moet zeggen dat ik ze beiden erg goed geslaagd vond. De foto's kwamen uiteindelijk een stuk betere uit de verf dan de indruk die je kreeg tijdens de shoot.De derde opdracht was het maken van een drieluik. Deze serie was natuurlijk ook voor de publicatie in national Geographic Magazine. Het doel was een serie te maken van drie foto's over de wadden, waarbij in één foto in elk geval zeehonden te zien moesten zijn.De twee BN'ers gebruikte hierbij de Canon EOS RP en de Canon EOS 90D . Ze konden daarop de RF 15-35mm f/2.8L of de EF 100-400mm f/4.5-5.6L gebruiken.Ook kregen ze de Canon PowerShot Zoom mee als een soort van verrekijker (waarmee ze ook foto's konden maken).De serie van Bibi vond ik persoonlijk overigens niet echt bij elkaar passen. Bovendien is de foto met de drie wandelaars in mijn ogen gewoon onderbelicht. Stefano's foto's waren meer één geheel.