Het Perfecte Plaatje; dieren in de stad en horror

Volgende week

Opnieuw won Bibi de opdracht en opnieuw in mijn ogen helemaal terecht. Wat een prachtige foto voor deze opdracht. En geluk dat ze samen kon werken met Stefano, die natuurlijk helemaal geschikt is voor een dergelijke shoot.Bert moest deze week het programma verlaten. Met slechts ééntiende verschil met Stefano.Beide waren prima kandidaten, maar stiekem vind ik het wel leuk dat de excentrieke Stefano nog langer mee doet in het programma. Die man is een genot om naar te kijken.Volgende week gaan de BN'ers in de halve finale aan de slag met een onderwatershoot met modellen en maken ze een serie over hun eigen 'roots'.