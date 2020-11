Het Perfecte Plaatje; Dust & Dirt Actie en Magazine Cover

Winnende foto van Stefano - f/4, 1/6s, 100 ISO

Stefano won deze schoot met zijn foto van Raymond van Barneveld. Hij had de moeilijkste cover waarbij de naam van het blad midden in de pagina stond.Opmerkelijk zijn overigens de instellingen die Stefano gebruikt heeft voor zijn winnende foto. Een sluitertijd van 1/6s? Waarschijnlijk heeft de flits het beeld bevroren en was de langere sluitertijd om de lamp nog zichtbaar te krijgen in de foto.De eindbeoordeling was nog nooit eerder zo spannend. Bert, die flink achterstond, had een geslaagde foto afgeleverd. Soy, die de eerste opdracht had gewonnen, scoorde ditmaal veel minder goed.Uiteindelijk moest Soy - met een gemiddeld cijfer van 7,5 - het programma verlaten. Een opmerkelijke uitslag dus, zo ondanks de hoge scores. Het verschil was maar twee tiende.Volgende week gaan de vier overgebleven kandidaten dieren in de stad fotograferen en maken ze griezelige foto's in een horrorshoot.