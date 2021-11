Het Perfecte Plaatje; filmposter en enfant terrible

In de aflevering van het Perfecte Plaatje van vanavond op RTL4 moesten de deelnemers weer twee opdrachten uitvoeren.



De eerste opdracht was het maken van een filmposter voor een film die daadwerkelijk in productie is. De tweede opdracht was het maken van een confronterende foto met een kind als model.





Filmposter

De eerste opdracht was het maken van een filmposter voor de film Kwestie van Geduld die in 2022 in de bioscoop moet draaien. De belofte is dat ook daadwerkelijk de winnende foto gebruikt gaat worden in de marketing van de film.De BN'ers kregen twee dagen voorafgaand aan de opdracht al door wat de opdracht zou zijn zodat ze zich goed konden voorbereiden. Bovendien mochten ze allemaal de film alvast bekijken.De deelnemers maakte voor deze shoot gebruik van de Canon EOS 90D spiegelreflexcamera voorzien van een EF 24-70 f/2.8 . Een prima combinatie voor een dergelijke schoot in een studio.De drie hoofdrolspelers waren de hele dag aanwezig om alle kandidaten de tijd te geven hun foto's te maken. Ook kregen ze steun van allerlei mensen die met de film te maken hadden.Zo werd de make-up verzorgt door de visagisten die ook voor de film werkte, kwam de grafisch designer die bij de film betrokken is de foto's van de kandidaten omzetten in de filmposters en ook waren er allerlei kleding en accessoires aanwezig die ook in de film gebruikt is.Gastjury en experts bij deze shoot waren ook bij de film betrokken. Producent Marcel de Block en fotograaf Martijn van Gelder . Die laatste maakte foto's tijdens de opnames van de film en schiet vaker filmposters.