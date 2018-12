Het Perfecte Plaatje; finale in Costa Rica

Vanavond was de finale van Het Perfecte Plaatje op RTL4. In deze laatste aflevering van het seizoen namen Jim en Patty het tijdens drie shoots tegen elkaar op in het mooie Costa Rica.





Familieportret

De eerste opdracht was het maken van een familieportret waarbij een ouder persoon centraal moest staan. Best een pittige opdracht, zeker in een vreemd land.Patty had een mooie voorsprong, want zij bleek behoorlijk goed Spaans te spreken en kon zich daardoor eenvoudig verstaanbaar maken in Costa Rica.