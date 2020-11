Het Perfecte Plaatje; food- en architectuurfotografie

De BN'ers gingen in deze vierde aflevering van Het Perfecte Plaatje aan de slag met foodfotografie met beweging n architectuurfotografie met een model. In beide opdrachten dus een combinatie die het net een stapje lastiger maakt.





Food met beweging

De eerste opdracht was het maken van foodfoto's. Om specifiek te zijn: foto's van desserts. Foodfotografe Kamile Kave was aanwezig om de deelnemers van tips en support te voorzien.De opdracht was niet alleen om een Instagram-waardige foodfoto te maken, er moest ook nog beweging in de foto zitten. Dat maakt het wel extra lastig en dat was ook te merken aan de BN'ers. Die hadden het er best moeilijk mee.Bovendien was er nog een flinke tijdsdruk, want ze hadden er maar drie kwartier de tijd voor.