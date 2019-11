Het Perfecte Plaatje; Hollandse zomer en naakt

Winnende foto van Kees - f/7,1, 1/800s, 100 ISO

Naakt

Elk jaar in de tweede uitzending, als alle kandidaten er nog in zitten, is het moment voor de naaktshoot. Elke deelnemer kreeg één of meerdere naakte paspoppen te fotograferen inclusief één of meerdere naakte modellen.De expert die de BN'ers kwam helpen was fotograaf Barend Houtsmuller . Hij hielp de fotografen -volgens mij- deels met het opzetten van hun licht. Tenminste, dat zagen we niet, maar we zagen ook niet echt dat de BN'ers er zelf mee bezig waren.De foto's werden gemaakt met een Canon EOS RP systeemcamera. De deelnemers konden zelf hun objectief kiezen waarbij Barend ze nog specifiek de tip gaf om met een 50mm prime te werken.Daphne won deze ronde met haar foto van het model met drie paspoppen.