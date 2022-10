Het Perfecte Plaatje; kikkerperspectief en roaring 20's

Vanavond was de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje te zien bij RTL4. De Bekende Nederlanders mochten deze week Rotterdam in kikkerperspectief vastleggen en een zelfportret maken in Roaring 20's-stijl.





City life in kikkerperspectief

Voor de eerste opdracht gingen de deelnemers naar Rotterdam. Hier moesten ze het stadsleven vastleggen, maar dan wel in kikkerperspectief. Een zo laag mogelijk standpunt dus en omhoog kijkend naar de wereld.Nieuwsfotograaf Remko de Waal was bij deze opdracht het gastjurylid en gaf de deelnemers dus ook nog extra tips.De BN'ers mochten voor deze opdracht de full-frame Canon EOS R6 gebruiken. Aangezien een wijd perspectief goed past bij het kikvorsperspectief is de full-frame camera erg geschikt; je hebt geen last van een cropfactor die je objectieven als het ware inzoomt.Als objectieven konden ze aan de slag met een Canon RF 24-105mm f/4L IS alleskunner of een RF 14-35 F/4 L IS groothoekzoom.De 14-35 gebruiken ligt voor de hand bij een opdracht als deze. De 24-105mm is op 24 echter ook een nette groothoek en voor veel situaties ook meer dan genoeg.Zelf heb ik een 12-24mm objectief die ik eigenlijk in de praktijk nooit gebruik. Zoveel groothoek hebben de meeste fotografen niet dagelijks nodig. De 24-105mm voldoet in veel gevallen prima.Opvallend detail is dat alle fotografen kozen voor de 14-35mm, behalve Filemon met zijn winnende foto.