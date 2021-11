Het Perfecte Plaatje; Kleurrijke natuur en urbex

Vanavond was weer een aflevering van Het Perfecte Plaatje op RTL4. In de afvalrace gingen de kandidaten ditmaal naar de Biesbosch voor kleurrijke natuurfoto's en fotografeerde ze een model met muziekinstrument in een urbex omgeving.





Kleurrijke natuurfoto's

De overgebleven BN'ers gingen voor de eerste opdracht dus aan de slag in national park de Biesbosch . Gastjury was landschapsfotograaf Bas Meelker , ook wel bekend van zijn online masterclass landschapsfotografie bij Photofacts Academy.De deelnemers maakte voor deze shoot gebruik van de Canon EOS R6 voorzien van een Canon RF 85mm f/2 Macro objectief. Ze hadden ook de keuze uit twee andere objectieven, maar iedereen ging uiteindelijk voor de macro.Ook geen vreemde keuze, want de opdracht was het maken van een kleurrijke foto. Dan is macrofotografie de makkelijkste oplossing, zeker bij het wat grauwe weer dat ze hadden die dag.