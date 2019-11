Het Perfecte Plaatje; lelijk portret en publiek van de Toppers

Vanavond was de eerste uitzending van het vierde seizoen van Het Perfecte Plaatje. In deze afvalrace strijden BN'ers om een reportage in de National Geographic.





Lelijk portret

De eerste opdracht was het maken van een lelijk portret. De kandidaten werden hiervoor met n van de anderen gekoppeld en moesten foto's van elkaar maken. Beide hadden ze een uur de tijd om dit portret in het centrum van Delft te maken.De BN'ers gingen aan de slag met een full-frame Canon EOS RP voorzien van een 24-102mm objectief. Prima apparatuur dus voor dit type foto's.Christina won met haar lelijk portret van Kees. Wat mij betreft een terechte winnaar. De foto werd ook nog net gemaakt op het moment dat Kees echt pijn had van het kapotte glas dat van zijn hoofd op zijn hand viel.De foto die Daphne maakte vond ik trouwens ook een erg geslaagd lelijk portret.