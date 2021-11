Het Perfecte Plaatje; Lijnenspel vanuit de lucht en product

Winnende foto van Brigit Maasland

f/8, 1/500s, 100 ISO

Product met model

Brigit won deze opdracht met een opvallend cijfer van maar liefst een 10. De foto was inderdaad zeker de beste van alle deelnemers en er is ook zeker niks mis mee. Ik vond persoonlijk een 10 niet per se helemaal terecht.De tweede opdracht was het fotograferen van een product met een model. Hier was natuurlijk wel een leuke draai aan gegeven; er moest een stoere man op de foto gezet worden die een vrouwelijk product aanprijst. Best een lastige opdracht dus.Bij deze opdracht was de gastjury fashion fotograaf Brenda de Vries . De BN'ers gingen aan de slag met de Canon EOS 90D en een EF 24-70mm f/2.8 , de 50mm f/1.89 STM of de 85mm f/1.4 IS Ook mochten ze tijdens deze opdracht met flitsers werken.