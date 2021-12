Het Perfecte Plaatje; ME in actie en Iconische LP-hoes

Winnende foto van Frits Sissing

f/6.3, 1/800s, 500 ISO

Iconische LP-hoes

Echte toppers kwamen eigenlijk niet uit de shoot. Dat zag je dan ook terug in de lage gemiddelde beoordelingen van de foto's. De foto van Frits was hierbij ook in mijn ogen de terechte winnaar.De tweede opdracht was het namaken van een iconische LP-hoes. Het was niet de bedoeling de hoes letterlijk na te maken, maar de originele hoes moest wel herkenbaar zijn in het beeld.Als modellen hadden de BN'ers elkaar. Ze moesten in paren met elkaar werken en één kandidaat (Frits) maakte een zelfportret.Ik vond dit een leuke opdracht met mooie foto's als resultaat. Wel is het natuurlijk een beetje apart in een wedstrijd dat je een tegenstander moet helpen met zijn of haar foto door erin te poseren. Niet dat dit tot problemen leek te leiden in dit geval.Er was geen gastjury voor deze shoot. Jurylid William Rutten was de bedenker van deze opdracht en kwam de kandidaten toelichting geven. Ook kregen de BN'ers voor deze shoot hulp met belichting en met de visagie.De deelnemers maakte voor deze shoot gebruik van de Canon EOS R6 voorzien van een EF 24-105 f/4 of de Canon RF 85mm f/2.0 Macro