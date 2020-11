Het Perfecte Plaatje; Minimalistisch landschap en Imperfect Portret

Winnende foto van Soy - f/6.3, 1/2000s, 6400 ISO

Exit for..

Volgende week

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Ook bij deze opdracht bleek Soy weer de winnende foto gemaakt te hebben. Ik wete niet of ik het zelf per se de sterkste foto vond, maar hij is zeker niet verkeerd.De camera instellingen zijn wel wat opvallend, overigens. Een iets lagere ISO en langzamere sluitertijd had best gemogen.Opvallend was de prachtige portretfoto die Raymond maakte bij de laatste opdracht. Die was helaas niet goed scherp, anders was het waarschijnlijk de winnaar geworden van de opdracht.Nu eindigde die door de onscherpte als laatste. En gecombineerd met zijn slechte score bij de landschapsopdracht zorgde dat ervoor dat hij deze week het programma moest verlaten.Zelf vermoed ik overigens dat hij zijn objectief per ongeluk op handmatig scherpstellen heeft gezet waardoor elke foto onscherp geworden is. Best zonde natuurlijk.Volgende week gaan de BN'ers een militaire shoot uitvoeren en een 'fashion mindfuck' shoot.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.