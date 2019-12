Het Perfecte Plaatje; observatiefoto's en reflectieportretten

Vanavond was er weer een uitzending van Het Perfecte Plaatje op RTL4. De vier overgebleven kandidaten gingen aan de slag met observatiefoto's en reflectieportretten.





Observatiefoto's

Een opvallende opdracht deze week; het maken van observatiefoto's voor de BSD, een veiligheidsdienst. Fotografie was eigenlijk niet zo belangrijk in deze opdracht. Het ging om de aankleding eromheen en het maken van een foto waarop alles duidelijk te zien was.Er was een kofferbaktransactie op touw gezet waar de kandidaten vanuit de bosjes foto's van moesten maken. Hierbij was het belangrijk dat de 'verdachten' en de transactie goed in beeld zouden zijn. Dit zodat het goed bewijs was voor de rechtbank.Ondanks dat alles in scene gezet was leek het, afgaande op de reacties van de BN'ers, toch goed te werken voor de adrenaline.Ik snap dat een dergelijke opdracht in het echt best een uitdaging is. Je moet dan immers echt niet gezien worden Ún je weet natuurlijk nooit precies waar wat gaat gebeuren. Dan is het lastig inschatten wat de beste plek en het beste moment voor je shot is natuurlijk.