Het Perfecte Plaatje; paparazzi en happende honden

Vanavond werd de eerste aflevering van het zesde seizoen van Het Perfecte Plaatje uitgezonden op RTL4. Het programma is weer terug in dezelfde stijl als we al kennen van de afgelopen jaren. Ik heb weer met plezier gekeken.



In het Perfecte Plaatje strijden ook dit jaar weer een tiental bekende Nederlanders in een afvalrace om wie de beste fotograaf is. De winnaar wint een reportage in National Geographic.





Paparazzi shot

De eerste opdracht was het maken van een confronterend portret van elkaar. De deelnemers werden hiervoor in paren ingedeeld en zij moesten elkaar fotograferen alsof ze door een paparazzi gesnapt waren in een gênante situatie.Voor deze shoot gingen de kandidaten aan de slag met de Canon EOS R6 en de Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM . Een lekkere combinatie voor portretfoto's waarmee je flink wat situaties aankan.Straatfotograaf Gerald Wessel was voor deze eerste opdracht de gastjury.