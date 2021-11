Het Perfecte Plaatje; Pretpark en familie fashion

Winnende foto van Patrick Martens

f/10, 1/2000s, 6400 ISO

Jaren 50 fashion met familie

Patrick schot de winnende foto waarin inderdaad mooi emotie te zien is. Wel vond ik de foto erg druk en is het inderdaad jammer dat je niet net wat meer van de attractie ziet (vooral het water). Wat dat betreft was ik het eens met de beoordeling van de jury.Wat ook wel echt opviel, was dat er door alle deelnemers best matige foto's gemaakt zijn tijdens deze opdracht.De tweede opdracht viel een stuk beter in de smaak bij de deelnemers. Ze mochten in het Spoorwegmuseum in Utrecht foto's maken van iemand uit hun eigen familie. De shoot moest een fashion foto opleveren in een jaren 50 look. Voor visagie en kleding werd gezorgd.Bij deze opdracht was de gastjury fashion fotograaf Roger Neve . De BN'ers gingen aan de slag met de Canon EOS 90D spiegelreflexcamera en een EF 24-70mm f/2.8 objectief.Ook mochten ze tijdens deze opdracht met flitsers werken en werd er naar wens een rookmachine ingezet.