Het Perfecte Plaatje; reddingsbrigade en naaktshoot

Winnende foto door John Heitinga

f/11, 1/100s, 640 ISO

Afvaller

Volgende week

Volgens mij veel geslaagde foto's. Ik vond kon me zelf niet echt vinden in de negativiteit over de foto van Ruth. Die is volgens mij niet zo slecht als ze deden voorkomen.Ruth had geluk, ze hoefde de show nog niet te verlaten, want John had een nieuwtje. Hij trekt zich terug uit het programma omdat ie een kans had gekregen in zijn voetbalcarrière. Daardoor hield hij niet genoeg tijd over om ook nog mee te doen met het programma.Jammer, want hij was goed op weg om één van de finalisten te worden.Volgende week gaan de BN'ers op zoek naar kleur in de natuur en gaan ze een model fotograferen in een urbex omgeving.