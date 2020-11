Het Perfecte Plaatje; Rode baretten en mindfuck fashion

Winnende foto van Bibi - f/2.8, 1/125s, 200 ISO

Mindfuck Fashion

Deze foto is in mijn ogen ook echt de terechte winnaar van de shoot. Echt goed geslaagd.Voor de tweede shoot gingen de deelnemers naar The Upside Down , een Instagram Experience met bijzondere ruimten om foto's te maken. In dit geval fashion foto's.Het fashionfotografie duo Meis & Jip kwam bij deze opdracht ondersteuning bieden.De kandidaten werkte met de Canon EOS RP systeemcamera en een Canon RF 24-105mm f/4L objectief.