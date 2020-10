Het Perfecte Plaatje: Roofvogels en Lodewijk de 14de selfie's

Vanavond was de tweede aflevering van dit seizoen van Het Perfecte Plaatje. De BN'ers kregen weer twee opdrachten; het fotograferen van roofvogels en het maken van een zelfportret in een Lodewijk de 14de setting.





Roofvogels

De eerste opdracht was het maken van een foto van een roofvogel in zijn kracht. De voorkeur had het maken van een actiefoto, maar als back-up mocht je ook een krachtige portretfoto maken.Dierenfotograaf Hennie van Heerden was ter plaatse om de kandidaten van tips te voorzien en gedurende de shoot te helpen. Mocht je het zelf ook eens willen proberen, ze bezochten in deze aflevering Valkerij Het Muithuis Voor de shoot gebruikte de BN'ers een Canon EOS 90D spiegelreflex in combinatie met een 70-200mm f/2.8 teleobjectief. Ze kwamen er al snel achter dat het, ondanks deze apparatuur, behoorlijk lastig is de snelle roofvogels goed in hun vlucht vast te leggen.