Het Perfecte Plaatje; sequence foto en forever young fashion

Winnende foto van Linda Hakeboom

f/4, 1/400s, 2500 ISO

Forever young fashion

Linda was de terechte winnaar van deze ronde. Haar foto had een mooi begin, einde en hoogtepunt. Hierdoor vertelt de foto het complete verhaal van de sprong van de BMX'er.Ondanks dat de foto van Edwin geen duidelijke start en finish had was dit in mijn ogen toch ook een heel erg goed geslaagde foto.De tweede opdracht was het maken van een fashionfoto met het thema 'Forever young'. De BN'ers mochten voor deze opdracht foto's maken van 65 plussers in kleurrijke kleding. Als locatie voor de shoot gingen ze naar een speelhal in Utrecht.Gastjury voor deze shoot was fashionfotograaf Wendelien Daan De kandidaten gebruikte voor deze shoot een Canon EOS 90D met mijn favoriete objectief, de Canon EF 24-70mm f/2.8L II Nu is de 90D een camera met een APS-C formaat sensor, waardoor de 24-70mm uitgezoomd niet zo wijd is als je wellicht zou willen (vergelijkbaar met een 38mm of full frame formaat). Desondanks lukt het de meeste BN'ers prima om een foto ten voeten uit te maken - dat was onderdeel van de opdracht.