Het Perfecte Plaatje; Stilte en naaktmodellen

Winnende foto door Trijntje Oosterhuis

f/22, 2.5s, 125 ISO

Naakt met een boodschap

De winnende foto was van Trijntje. De jury was enthousiast over het schilderachtige effect in de foto.Zelf had ik -denk ik- een andere winnaar gekozen. Om de windmolen heen zijn namelijk nog flink wat andere gebouwen en zelfs hoogspanningsmasten te zien. Dat leidt toch af en zorgt in mijn ogen voor minder rust in de foto.De tweede opdracht was de naaktshoot. Deze shoot komt elk jaar terug in het programma. Dit keer was het de bedoeling dat de BN'ers met hun naakte model ook een boodschap zouden overdragen. Onder het motto dat je met naakt de aandacht kunt trekken voor zo'n boodschap.Gastjury voor deze shoot was fotograaf Mike van den Toorn . Mike gebruikt in zijn foto's ook vaker naakt om een boodschap over te brengen.De deelnemers gingen voor deze opdracht aan de slag met de Canon EOS 90D digitale spiegelreflex voorzien van een 24-70mm f/2.8L objectief. Een mooie combinatie om lekker mee te fotograferen.De 24-70mm is natuurlijk een lekker veelzijdig en lichtsterk objectief, waarmee dergelijke portretten uitstekend te maken zijn. Zelf heb ik deze 24-70mm ook en het is ook direct het objectief dat ik het meest gebruik.