Het Perfecte Plaatje; Texels landschap en crime scene fashion

Winnende foto van Jamie - f/2.8, 1/125s, 100 ISO

Thuisopdracht

Jamie won deze shoot, ook weer een terechte winnaar wat mij betreft. Een sfeervolle foto waar veel details goed samenkomen.De foto van Daphne, met het model in het water, had veel potentie. Zoals ook opgemerkt werd door de jury, was het vooral jammer dat het model haar hoofd boven water houdt. Hierdoor ziet ze er inderdaad niet 'dood' uit in deze foto.Jammer, want de rode jurk in het donkere water, de reflectie van het gebouw en de compositie vond ik verder behoorlijk sterk.Steven moest deze week het programma verlaten. Zijn landschapsfoto vond ik inderdaad ook weinig indrukwekkend, maar de foto van de kamerhulp op het bed vond ik lang niet zo slecht als de jury.De thuisopdracht van deze week is het maken van een Nederlandse landschapsfoto. Op het Youtube kanaal van Canon zijn weer nuttige tips te vinden.