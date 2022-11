Het Perfecte Plaatje: Verleidelijk food en iconisch portret

Winnende foto van Geraldine Kemper

f/5.6, 1/125s, 100 ISO

Iconisch portret

Geraldine maakt de winnende foto. Persoonlijk had ik deze foto, denk ik, liever in een landschapsoriėntatie gezien. Hoe dan ook, zeker een geslaagde foto.Ook de foto van Linda vond ik erg geslaagd, leuk ook om te zien hoe ze verschillende dingen probeerde om te voorkomen een 'foute foto' te maken. En knap van Trijntje om het voor elkaar te krijgen een hotdog als voedsel nog netjes op de foto te krijgen.De tweede opdracht was het maken van een iconisch portret. William Rutten had de opdracht bedacht op basis van het werk van fotograaf Alison Jackson . Zij fotografeert dubbelgangers van bekende mensen.Alison heeft in haar werk dit concept prachtig doorgevoerd en er is ook een interessante TED talk over: