Het Perfecte Plaatje; Vlieland in de herfst en Superhelden

Winnende tweeluik van Stefano

Vlieland's Superhelden

Stefano was in mijn ogen de terechte winnaar van deze shoot. Hij had een bijzonder concept door uit te gaan van het lenseffect van een waterdruppel.Daarmee gaf hij niet alleen invulling aan het herfstthema, maar maakte hij ook echt foto's die anders dan anders waren. Een gewaagde keuze in de halve finale die goed voor hem uitpakte.Voor de tweede opdracht kregen de kandidaten een superheld toegewezen. Daar ontvingen ze een pak van waarmee ze een Vlielander moesten strikken om mee te poseren. De opdracht was om een superheld in zijn vrije tijd uit te beelden.Opvallend was het hoe makkelijk eigenlijk elke Vlielander die aangesproken werd mee wilde werken. Wellicht dat ze in een rustiger tempo werken dan in de rest van het land, maar iedereen liet uit zijn of haar handen vallen waar ze mee bezig waren om mee te doen.De BN'ers maakte voor deze opdracht gebruik van de Canon EOS RP . Daarop konden ze een 24-105mm f/4L , een 15-35mm f/2.8L of een 50mm f/1.8 STM schroeven.