Het Perfecte Plaatje; vrije shoot en free runners

Winnende serie door Jim

Jim maakte een serie van zijn opa die na 10 jaar nog steeds dagelijks zijn vrouw mist. Goed bedacht en goed uitgevoerd. In mijn ogen kreeg hij een terechte opmerking over de keuze voor een staande foto waarbij zijn opa voor de kast stond. Die foto was in de landscape-oriŽntatie beter geweest.Ik zou er dan ook voor gekozen hebben om alle drie de foto's in dezelfde liggende oriŽntatie te nemen. Soms kijkt de serie volgens mij lekkerder.Patty had ook een geschikt onderwerp: een 4-jarig kindje met kanker. Tijdens de shoot was er een prachtig moment dat de jonge knul verdriet liet zien terwijl zijn moeder met zijn behandeling bezig was. Ik had de tranen in mijn ogen.Als Patty dat beeld in haar serie had zitten dan denk ik dat ze deze opdracht had kunnen winnen. Nu had ze echter twee beelden die qua emotie en verhaal dicht bij elkaar lagen in haar serie waardoor deze een stuk minder krachtig werd.De BN'ers mochten ook zelf vrij kiezen welke camera ze wilden gebruiken (de compact, de systeem of de spiegelreflex) en alle drie hebben ze geschoten met de Canon 6D mark II spiegelreflex.