Het Perfecte Plaatje; Waterpolo actie en Vreemde ogen

Winnende foto van Filemon Wesselink

f/4, 1/1.000s, 6400 ISO

Vreemde ogen

Filemon won de opdracht met bovenstaande foto. Wat in elk geval opviel was dat er veel best matige foto's ingeleverd waren. Blijkbaar was het toch best een lastige opdracht, waarschijnlijk ook door de actie in combinatie met weinig licht.De tweede opdracht was 'vreemde ogen'. De insteek was dat de BN'ers een kunstzinnig portret moesten maken van kinderen waarbij de ogen in het portret vervangen moesten worden door iets anders.Best een leuke, creatieve opdracht. Er werden ook veel mooie foto's gemaakt. Expert bij deze opdracht was fine-art fotograaf Monique Roodenburg . De foto's werden gemaakt in de studio van Linda van den Broek De kandidaten gingen aan de slag met de Canon EOS 90D spiegelreflex camera. Voordeel van deze camera is dat ie een hogere resolutie heeft dan de R6.Voor wat betreft de objectieven konden ze kiezen uit de Canon EF 16-35mm f/2.8L III of de EF 50mm f/1.8 STM . Opvallend genoeg geen 24-70mm dus, wat hiervoor in mijn ogen een logischere keuze was.De 50mm is vooral een leuk objectief om betaalbaar met een kleine scherptediepte te kunnen spelen, maar dat was bij deze studioshoot met flitsers niet echt relevant. Alleen Maik koos voor zijn foto's voor deze lens. De andere kandidaten gebruikte de ingezoomde kant van de 16-35mm.